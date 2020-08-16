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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

Грузия, Воскресенье 16 августа 2020 12:16
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла
Фото: трещина от землетрясения (twitter/ua.news)
Автор: Максим Зайченко

Информация о разрушениях не поступала

На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла. Очаг залегал на глубине 11 километров.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 02:31 по тбилисскому времени в селе Мухура, недалеко от города Ткибули (регион Имеретия). Очаг залегал на глубине 11 километров.

Информация о разрушениях не поступала.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Кроме этого, 26 июня в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

До этого сразу два землетрясения были зафиксированы в Ивано-Франковской области: подземные толчки можно было почувствовать внутри помещений, особенно на верхних этажах, землетрясения были безопасны для населения.

Также РБК-Украина писало, что жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков

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