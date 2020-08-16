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У Грузії стався землетрус магнітудою 3,2 бала

Грузія, Неділя 16 серпня 2020 12:16
У Грузії стався землетрус магнітудою 3,2 бала
Фото: тріщина від землетрусу (twitter/ua.news)
Автор: Максим Зайченко

Інформація про руйнування не надходила

На заході Грузії стався землетрус магнітудою 3,2 бала. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Як наголошується, підземні поштовхи були зафіксовані о 02:31 за тбіліським часом у селі Мухура, недалеко від міста Ткібулі (регіон Імеретія). Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів.

Інформація про руйнування не надходила.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,5 бала.

Крім цього, 26 червня в Закарпатській області за добу сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

До цього відразу два землетруси були зафіксовані в Івано-Франківській області: підземні поштовхи можна було відчути усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах, землетруси були безпечні для населення.

Також РБК-Україна писало, що жителі Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів

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