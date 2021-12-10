ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Грузии произошло землетрясение: что известно

Новина українською →
Грузия, Пятница 10 декабря 2021 23:29
В Грузии произошло землетрясение: что известно Фото: в Грузии произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Грузии было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на западе страны вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга в Грузии.

Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что подземные толчки были небольшими. Эпицентр находился в районе города Мартвили.

"Сегодня, в 22:17 по тбилисскому времени, возле Мартвили произошло землетрясение магнитудой 3.0 (МЛ)", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и о разрушениях не поступало.

Напомним, что недавно землетрясение зафиксировали в Турции. Оно также было небольшим и не привело к разрушениям и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана. В результате погибли люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет