У Грузії стався землетрус: що відомо

В Грузії було зафіксовано землетрус. Він стався на заході країни ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу у Грузії.

Інформації про постраждалих і про руйнування не надходило.

"Сьогодні, о 22:17 за тбіліським часом, біля Мартвілі стався землетрус магнітудою 3.0 (МЛ)", - йдеться в повідомленні.

Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що підземні поштовхи були невеликими. Епіцентр знаходився в районі міста Мартвілі.

Нагадаємо, що нещодавно землетрус зафіксували в Туреччині. Він також був невеликим і не призвів до руйнувань й постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії сталося виверження вулкана. В результаті загинули люди.