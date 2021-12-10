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У Грузії стався землетрус: що відомо

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Грузія, П'ятниця 10 грудня 2021 23:29
У Грузії стався землетрус: що відомо Фото: у Грузії стався землетрус (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Грузії було зафіксовано землетрус. Він стався на заході країни ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу у Грузії.

Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що підземні поштовхи були невеликими. Епіцентр знаходився в районі міста Мартвілі.

"Сьогодні, о 22:17 за тбіліським часом, біля Мартвілі стався землетрус магнітудою 3.0 (МЛ)", - йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих і про руйнування не надходило.

Нагадаємо, що нещодавно землетрус зафіксували в Туреччині. Він також був невеликим і не призвів до руйнувань й постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії сталося виверження вулкана. В результаті загинули люди.

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