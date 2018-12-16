У Грузії відбулися зіткнення між опозицією і поліцейськими, є постраждалі

Фото: протести у Грузії (twitter.com/news_tbilisi)

Опозиція намагається потрапити в місто Телаві, де у них запланована акція протесту у зв'язку зі вступом на посаду нового президента Грузії

У грузинському місті Гурджаані між активістами об'єднаної опозиції та співробітниками поліції сталися зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

Повідомляється, що опозиція намагається потрапити в місто Телаві, де у них запланована акція протесту у зв'язку зі вступом на посаду нового президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

У свою чергу правоохоронці перекрили дорогу на Телаві. Учасники акції спробували прорвати поліцейський кордон.

Однією з учасниць акції - жінці середніх років, під час ходи стало погано. Вона втратила свідомість. Інший учасник акції був жорстоко побитий, пише видання. Він стверджує, що на нього напали невідомі з кийками, коли побачили, що він вийшов з машини і направляється до протестувальників. За словами депутата парламенту Грузії Нікі Мелія, невідомі напали ще на двох їхніх прихильників - водіїв автомобілів з колони.

Інавгурація новообраного президента Грузії через півгодини розпочнеться в Телаві, на території середньовічної фортеці Батонис Ціхе. Опозиційне об'єднання "Сила в єдності", чий кандидат Грігол Вашадзе претендував на пост президента, не визнає підсумки президентських виборів.

Нагадаємо, в день інавгурації новообраного президента Грузії Саломе Зурабішвілі опозиція готує акції протесту, які пройдуть в декількох містах країни.