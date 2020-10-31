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В Грузии проходят парламентские выборы

Грузия, Суббота 31 октября 2020 11:45
В Грузии проходят парламентские выборы
Фото: вход на избирательный участок в Грузии (ekhokavkaza.com)
Автор: Роман Тверденко

В Грузии сегодня, 31 октября, проходят выборы в парламент. В них участвуют 48 партий и 2 избирательных блока.

Проголосовать в субботу могут 3,5 миллиона избирателей на 3657 избирательных участках. К голосованию будут допускать только избирателей в масках.

Основными претендентом на победу является партия "Грузинская мечта", которая может продлить пребывание у власти на третий срок. Но по соцопросам, они могут не набрать 40% голосов, необходимых для самостоятельного формирования коалиции.

На существенное количество мест в парламенте претендует "Единое национальное движение" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. По соцопросам, партия может набрать до 18% голосов. Дальше идет "Европейская Грузия" - 6%. В целом же на попадание в парламент претендуют около 10 партий.

По обновленной системе, 120 мест займут депутаты по спискам партий, а еще 30 - по мажоритарным округам.

На 12:00 по местному времени на выборах проголосовали 19,41% избирателей.

Напомним, на неделе сообщалось, что в Грузию не допустили украинских наблюдателей, которых пригласила партия Михеила Саакашвили.

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