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У Грузії відбуваються парламентські вибори

Грузія, Субота 31 жовтня 2020 11:45
У Грузії відбуваються парламентські вибори
Фото: вхід на виборчу дільницю в Грузії (ekhokavkaza.com)
Автор: Роман Тверденко

У Грузії сьогодні, 31 жовтня, проходять вибори до парламенту. У них беруть участь 48 партій і 2 виборчих блоки.

Проголосувати в суботу можуть 3,5 мільйона виборців на 3657 виборчих дільницях. До голосування допускатимуть лише виборців у масках.

Основними претендентом на перемогу є партія "Грузинська мрія", яка може продовжити перебування у владі на третій термін. Але за соцопитуваннями, вони можуть не набрати 40% голосів, необхідних для самостійного формування коаліції.

На значну кількість місць у парламенті претендує "Єдиний національний рух" екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. За соцопитуваннями, партія може набрати до 18% голосів. Далі йде "Європейська Грузія" - 6%. В цілому ж на потрапляння до парламенту претендують близько 10 партій.

За оновленою системою, 120 місць займуть депутати за списками партій, а ще 30 - за мажоритарними округами.

На 12:00 за місцевим часом на виборах проголосували 19,41% виборців.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що в Грузію не допустили українських спостерігачів, яких запросила партія Міхеїла Саакашвілі.

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