В Грузии продлили действие комендантского часа

Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение продлить действие комендантского часа в стране до 1 марта. Однако начиная с февраля карантин в Грузии будут смягчать.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

“Запрет на ночное передвижение людей, которое действует ежедневно с 21:00 до 05:00, останется в силе до 1 марта”, - сказала министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Она также добавила, что в Тбилиси, Кутаиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу все магазины и торговые центры, однако запрет на работу общественного транспорта в этих городах сохранится до 1 марта.

Также из-за благоприятной эпидемической ситуации в кабмине приняли решение снять с февраля запрет на работу ТРЦ, магазинов и общественного транспорта в Зугдиди, Батуми, Гори, Поти и Телави, кроме субботы и воскресенья.

С 15 февраля по всей стране заработают вещевые рынки как открытого, так и закрытого типа. Запрет на междугородние перевозки остается в силе. Правительство также отказалось снимать запрет на работу горнолыжных курортов. Это решение Цкитишвили объяснила тем, что людям пока опасно массово переезжать из одного города в другой.

Школы по всей стране вернутся к очной формы обучения также с 1 февраля, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави - с 1 марта. Университеты и детские сады по всей республике заработают аналогично с 1 марта.

Напомним, Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будет восстановлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.