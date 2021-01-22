У Грузії продовжили дію комендантської години

Міжвідомча координаційна рада Грузії по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення продовжити дію комендантської години в країні до 1 березня. Однак починаючи з лютого карантин у Грузії будуть пом'якшувати.

Про це повідомляє прес-служба уряду країни.

“Заборона на нічне пересування людей, яка діє щодня з 21:00 до 05:00, залишиться в силі до 1 березня”, - сказала міністр регіонального розвитку та інфраструктури Грузії Майя Цкітішвілі.

Вона також додала, що у Тбілісі, Кутаїсі та Руставі з 1 лютого відновлять роботу всі магазини та торгові центри, однак заборона на роботу громадського транспорту у цих містах збережеться до 1 березня.

Також через сприятливу епідемічну ситуацію в кабміні прийняли рішення зняти з лютого заборону на роботу ТРЦ, магазинів та громадського транспорту у Зугдіді, Батумі, Горі, Поті та Телаві, крім суботи та неділі.

З 15 лютого по всій країні запрацюють речові ринки як відкритого, так і закритого типу. Заборона на міжміські перевезення залишається в силі. Уряд також відмовився знімати заборону на роботу гірськолижних курортів. Це рішення Цкітішвілі пояснила тим, що людям поки небезпечно масово переїжджати з одного міста в інше.

Школи по всій країні повернуться до очної форми навчання також з 1 лютого, а в Тбілісі, Кутаїсі та Руставі - з 1 березня. Університети та дитячі сади по всій республіці запрацюють аналогічно з 1 березня.

Нагадаємо, Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів розпочнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.