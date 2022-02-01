У Грузії визнали неефективними і скасували ковід-паспорти
Уряд Грузії скасував "зелені" ковід-паспорти. Рішення було прийнято через швидке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" і легкі симптоми хвороби у тих, що заразилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новини Грузії".
Засіданням координаційної ради керував по відеозв'язку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, у якого напередодні також виявили коронавірус - він заразився штамом "Омікрон".
При цьому в рішенні уряду наголошується, що система обліку вакцинації та проведення тестів продовжить працювати і ті громадяни, яким "зелений паспорт" необхідний для поїздки за кордон, як і раніше зможуть використовувати цей механізм.
Документ, в якому був вказаний ковід-статус володаря - вакцинація або результати тестів на коронавірус, був обов'язковим з 1 грудня 2021 року для відвідування громадських міс: ресторанів, кафе, барів, розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, казино, спа-центрів, готелів, спортзалів, канатних доріг гірськолижних курортів.
"Зелений" статус громадянин отримував безстроково - після повного курсу проходження вакцинації від коронавірусу або в разі офіційної реєстрації після перенесеного коронавірусу, а також на певний час - у разі негативної відповіді на тест на наявність коронавірусу.
Нагадаємо, Великобританія з 27 січня скасувала майже все карантинні правила. Зокрема, це обов'язкове використання covid-сертифіката в якості пропуску на масові заходи і носіння масок в громадських місцях.