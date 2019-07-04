В Грузии отстранили главу спецназа на время расследования беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии Георгия Какичашвили временно приостановлены и-за расследования массовых беспорядков в Тбилиси. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Генеральная прокуратура Грузии расследует события на проспекте Руставели в Тбилиси, в ходе которых у здания грузинского парламента в конце июня пострадали 240 человек. Прокуратура начала расследование о возможном превышении полномочий со стороны полицейских.

В грузинском МВД уточнили, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.

Отметим, что акции протеста в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария после столкновений продолжаются в столице страны каждый вечер: начиная с 20 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.

Кроме того, в Грузии назначили нового спикера парламента после отставки Ираклия Кобахидзе. Грузинский парламент возглавил представитель партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня после визита в страну российской делегации, возглавляемую депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Он принимал участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, на время которого занял место спикера грузинского собрания. Гаврилов - член Коммунистической партии РФ, который поддерживает оккупацию русскими войсками грузинских территорий.

В ночь на 21 июня силовики совершили попытку разгона демонстраций в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. После этого спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе объявил о своей отставке.