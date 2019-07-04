У Грузії відсторонили голову спецназу на час розслідування заворушень у Тбілісі

Повноваження глави департаменту з особливих доручень Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Какічашвілі тимчасово припинені через розслідування масових безладів у Тбілісі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на МВС.

Генеральна прокуратура Грузії розслідує події на проспекті Руставелі в Тбілісі, в ході яких біля будівлі грузинського парламенту наприкінці червня постраждали 240 осіб. Прокуратура почала розслідування про можливе перевищення повноважень з боку поліцейських.

У грузинському МВС уточнили, що Какічашвілі не звільнений з займаної посади.

Зазначимо, що акції протесту в Тбілісі з вимогою відставки голови МВС Грузії Георгія Гахарія після зіткнень тривають у столиці країни кожен вечір: починаючи з 20 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

Крім того, в Грузії призначили нового спікера парламенту після відставки Іраклія Кобахідзе. Грузинський парламент очолив представник партії "Грузинська мрія" Арчіл Талаквадзе.

Масові акції протесту почалися в Тбілісі 20 червня після візиту в країну російської делегації, очолюваної депутатом Держдуми Сергієм Гавриловим. Він брав участь у засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я, на час якого зайняв місце спікера грузинських зборів. Гаврилов - член Комуністичної партії РФ, який підтримує окупацію російськими військами грузинських територій.

В ніч на 21 червня силовики зробили спробу розгону демонстрацій в результаті чого кілька сотень людей постраждали і були затримані. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.