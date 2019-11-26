В Грузии освободили задержанных во время разгона протеста демонстрантов

Грузинская полиция освободила 28 задержанных демонстрантов во время разгона антиправительственной акции протеста под зданием парламента в Тбилиси утром 26 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказский узел".

Как сообщается, на задержанных активистов составили административные протоколы, после чего они были освобождены под подписку о невыезде. Протестующих задерживали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

Кроме того, в ходе разгона протеста трое человек были травмированы, среди пострадавших журналист телекомпании "Мтавари". Журналист повредил руку, когда снимал репортаж у здания парламента. Один активист получил травму глаз от попадания струи из водомета, и еще один участник акции потерял сознание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии утром 26 ноября полиция силой разогнала акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. В ходе разгона были задержаны 28 участников демонстрации, также было известно о трех пострадавших.

РБК-Украина писало, что в Грузии вспыхнули антиправительственные акции протеста из-за отказа парламента от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Тысячи демонстрантов выходят на улицы Тбилиси с требованием принять реформу и отставки премьер-министра Георгия Гахария.