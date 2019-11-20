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В Грузии освободили всех задержанных во время протестов

Новости » Общество     20.11.2019 - 09:49
В Грузии освободили всех задержанных во время протестов
Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Более 30 активистов освободили из зала суда

Городской суд Тбилиси освободил 37 демонстрантов, задержанных 18 ноября во время антиправительственной акции протеста у здания грузинского парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, суд принял решение о переносе на 20 ноября рассмотрения административных дел в отношении протестующих, которые были задержаны во время разгона демонстрации возле парламента Грузии. После объявления решения все активисты были освобождены из зала суда.

Отмечается, что всего во время разгона акции протеста 18 ноября были задержаны 37 активистов. Всем задержанным были предъявлены обвинения по статьям о "неповиновении законным требованиям правоохранительных органов" и "мелком хулиганстве".

Напомним, ранее сообщалось, что 18 ноября грузинские правоохранители силой разогнали антиправительственную акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. Для разгона протестующих силовики применяли водометы. Тогда было известно о задержании по меньшей мере 18 человек за неподчинение полиции и хулиганство.

Также РБК-Украина писало, что в Грузии 17 ноября возобновилась антиправительственная акция протеста. Демонстранты выражали возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси и требовали отставки действующего премьер-министра Георгия Гахария.

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