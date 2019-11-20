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У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 09:49
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
Фото: протести у Грузії (newsgeorgia.ge)

Понад 30 активістів звільнили з залу суду

Міський суд Тбілісі звільнив 37 демонстрантів, затриманих 18 листопада під час антиурядової акції протесту біля будівлі грузинського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, суд ухвалив рішення про перенесення на 20 листопада розгляду адміністративних справ щодо протестувальників, які були затримані під час розгону демонстрації біля парламенту Грузії. Після оголошення рішення всі активісти були звільнені з залу суду.

Зазначається, що всього під час розгону акції протесту 18 листопада було затримано 37 активістів. Всім затриманим було оголошено звинувачення за статтями про "непокору законним вимогам правоохороних органів" та "дрібне хуліганство".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 листопада грузинські правоохоронці силою розігнали антиурядову акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Для розгону протестувальників силовики застосовували водомети. Тоді було відомо про затримання щонайменше 18 осіб за непокору поліції та хуліганство.

Також РБК-Україна писало, що в Грузії 17 листопада відновилася антиурядова акція протесту. Демонстранти висловлювали обурення через відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі та вимагали відставки чинного прем'єр-міністра Георгія Гахарія.

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