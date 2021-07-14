UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Грузии осудили двух украинцев за нарушение границы. МИД Украины отреагировал

Автор: Сергей Пышкин

Батумский городской суд в Грузии принял решение заключить в тюрьму двух украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко до четырех лет. МИД Украины взволнован соответствующим приговором и призывает грузинскую сторону пересмотреть решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается на сайте органа, граждане Украины обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы, в результате чего Юрий Хомич и Владимир Дьяченко были лишены свободы сроком до четырех лет.

Чтобы не вмешиваться в процесс судопроизводства иностранной страны, Министерство внешних дел Украины вызвало временного поверенного Грузии, чтобы выразить ему разочарование решением Батумского городского суда. МИД, со своей стороны, убеждено в том, что приговор не справедлив и настаивает на том, чтобы Грузия пересмотрела решение суда.

"МИД Украины и Посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии", - сообщает пресс-служба МИД.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныГрузияСуд