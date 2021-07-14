В Грузии осудили двух украинцев за нарушение границы. МИД Украины отреагировал

Батумский городской суд в Грузии принял решение заключить в тюрьму двух украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко до четырех лет. МИД Украины взволнован соответствующим приговором и призывает грузинскую сторону пересмотреть решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Как отмечается на сайте органа, граждане Украины обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы, в результате чего Юрий Хомич и Владимир Дьяченко были лишены свободы сроком до четырех лет.

Чтобы не вмешиваться в процесс судопроизводства иностранной страны, Министерство внешних дел Украины вызвало временного поверенного Грузии, чтобы выразить ему разочарование решением Батумского городского суда. МИД, со своей стороны, убеждено в том, что приговор не справедлив и настаивает на том, чтобы Грузия пересмотрела решение суда.

"МИД Украины и Посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии", - сообщает пресс-служба МИД.