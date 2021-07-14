RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Грузії засудили двох українців за порушення кордону. МЗС України відреагувало

Автор: Сергій Пишкін

Батумський міський суд в Грузії прийняв рішення ув’язнити двох українців Юрія Хомича й Володимира Дьяченка до чотирьох років. МЗС України схвильоване відповідним вироком й закликає грузинську сторону переглянути рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається на сайті органу, громадяни України обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

Аби не втручатися у процес судочинства іноземної країни, Міністерство зовнішніх справ України викликало тимчасового повіреного Грузії, аби висловити йому розчарування рішенням Батумського міського суду. МЗС, зі свого боку, переконане у тому, що вирок не є справедливий й наполягає на тому, аби Грузія переглянула рішення суду.

"МЗС України та Посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії", - повідомляє пресслужба МЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСГрузіяСуд