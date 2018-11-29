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У Грузії оголосили результати президентських виборів

Новини » Політика    29.11.2018 - 10:32
У Грузії оголосили результати президентських виборів
Фото: обраний президент Саломе Зурабішвілі (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Інавгурація Зурабішвілі пройде 16 грудня

На президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну виборчу комісію Грузії.

Повідомляється, що за підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн голосів (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

Зазначимо, формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежний кандидат, але її підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Вашадзе балотувався від партії "Єдиний національний рух". Також повідомляється, що церемонія інавгурації Зурабішвілі пройде 16 грудня.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів в Грузії відбувся 29 листопада. Нинішні вибори стали останніми, коли президента обирають всенародним голосуванням. Повноваження наступного президента будуть істотно обмежені.

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав прихильників не визнавати результати другого туру виборів. Він також зазначив, що "Єдиний національний рух" переходить в режим масової громадянської непокори. Він також зазначив, що збирається повернутися в Грузію.

 

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