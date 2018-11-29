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В Грузии объявили результаты голосования после подсчета 98% голосов

Новости » Политика    29.11.2018 - 02:10
В Грузии объявили результаты голосования после подсчета 98% голосов
Иллюстративное фото (facebook com/SputnikGeorgia)

После подсчета 98% голосов лидирует Саломе Зурабишвили

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Грузии объявил результаты голосования на президентских выборах после обработки 98,76% голосов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Грузии.

После обработки 98,76% победу на президентских выборах одерживает независимый кандидат, что поддерживается правящей партией "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили. За нее отдали свои голоса 59,61% избирателей.

За ее оппонента, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, проголосовали 40,39%.

Ранее сообщалось, что были опубликованы предварительные результаты голосования. По результатам подсчета более 38% голосов, лидером является независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает партия "Грузинская мечта", она набирает 57,6% (333445 голосов).

Напомним, что Саакашвили призвал не признавать результаты выборов президента Грузии. Во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании "Рустави 2" Саакашвили призвал народ перейти к режиму всеобщего неповиновения.

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