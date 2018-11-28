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Выборы президента Грузии: опубликованы предварительные результаты голосования

Новости » Политика    28.11.2018 - 22:48
Выборы президента Грузии: опубликованы предварительные результаты голосования
Иллюстративное фото (facebook com/SputnikGeorgia)

По результатам трети голосов лидирует Саломе Зурабишвили

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала первые предварительные данные подсчета голосов итогов второго тура президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой избирком Грузии

По результатам подсчета более 38% голосов, лидером является независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает партия "Грузинская мечта".Она набирает 57,6% (333445 голосов). Ее соперник Григол Вашадзе, который является представителем оппозиционное партии "Единое национальное движение", набирает 42,4% (245246 голосов).

В то же время Эхо Кавказа сообщает, что на избирательных участках в Гурджаани, Ахалцихе, Батуми, Зугдиди и Тбилиси происходили физические противостояния, в которых также пострадали и журналисты. Партийные координаторы "Грузинской мечты" пытались воспрепятствовать съемкам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Саакашвили призвал не признавать результаты выборов президента Грузии. Во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании "Рустави 2" Саакашвили призвал народ перейти к режиму всеобщего неповиновения.

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