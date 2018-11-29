У Грузії оголосили результати голосування після підрахунку 98% голосів

Ілюстративне фото (facebook com/SputnikGeorgia)

Після підрахунку 98% голосів лідирує Саломе Зурабішвілі

Центральний виборчий комітет (ЦВК) Грузії оголосив результати голосування на президентських виборах після обробки 98,76% голосів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Грузії.

Після обробки 98,76% перемогу на президентських виборах здобуває незалежний кандидат, що підтримується правлячою партією "Грузинська мрія", Саломе Зурабішвілі. За неї віддали свої голоси 59,61% виборців.

За її опонента, кандидата від опозиції Грігола Вашадзе, проголосували 40,39%.

Раніше повідомлялося, що були опубліковані попередні результати голосування. За результатами підрахунку понад 38% голосів, лідером є незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує партія "Грузинська мрія", вона набирає 57,6% (333445 голосів).

Нагадаємо, що Саакашвілі закликав не визнавати результати виборів президента Грузії. Під час прямого включення по скайпу в ефірі телекомпанії "Руставі 2" Саакашвілі закликав народ перейти до режиму загальної непокори.