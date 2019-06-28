В Грузии объявили масштабную акцию на десятый день протестов

На десятый день протестов в Грузии в Тбилиси проведут масштабный "Марш свободы". Об этом сообщает местный портал "Новости Грузии" со ссылкой на модератора акций протеста Шоту Дигмелашвили.

Сообщается, что в субботу, 29 июня, протестующие планируют собраться на площади Первой Республики, откуда пройдет шествие к площади Свободы.

"В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, выходим из полиции, приезжаем из своих районов - выходит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским гражданским обществом мы пойдем к свободе", - заявил Дигмелашвили.

Напомним, ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют протестующие в Тбилиси, заявил, что не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков.

Протесты в Грузии начались 20 июня после выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова. В ночь на 21 июня силовики разогнали демонстрантов, в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. Позже в ходе акций отстранили от должности 10 полицейских за участие в разгоне протестующих.