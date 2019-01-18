В Грузии объявили эпидемию кори

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Чаще всего болеют люди в возрасте от 20 до 40 лет, которые не были привиты

В Грузии в январе произошла эпидемическая вспышка, число заболевших корью в Грузии достигло 325 человек. Об этом заявил глава Минздрава республики Давид Сергеенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Рустави-2".

Сергеенко рассказал, что чаще всего болеют люди в возрасте от 20 до 40 лет, которые не были привиты. Большинство случаев кори было зарегистрировано в Имерети, Самегрело, Тбилиси и Кахетии.

"Ситуация, с которой мы столкнулись, чрезвычайно серьезна. Гарантированная защита от распространения этого заболевания (кори, - ред.) - вакцинация", - сказал он.

Напомним, в Украине во Львовской областной клинической больнице во вторник, 15 января, от осложнений, спровоцированных кори, умерла 36-летняя женщина.

До этого от осложнений кори умер житель Ровенской области. Мужчине было 49 лет и у него не было прививки. Это уже второй смертельный случай от кори в этом году. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.

РБК-Украина писало, что в течение 2018 года свыше 54 тысяч украинцев заболели корью. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.