У Грузії оголосили епідемію кору

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Найчастіше хворіють люди у віці від 20 до 40 років, які не були щеплені

В Грузії в січні відбувся епідемічний спалах, число хворих на кір в Грузії досягло 325 осіб. Про це заявив глава Міністрества охорони здоров'я республіки Давид Сергієнко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Руставі-2".

Сергієнко розповів, що найчастіше хворіють люди у віці від 20 до 40 років, які не були щеплені. Більшість випадків кору було зареєстровано в Імереті, Самегрело, Тбілісі і Кахетії.

"Ситуація, з якою ми зіткнулися, є надзвичайно серйозною. Гарантований захист від розповсюдження цього захворювання (кір, - ред.) - вакцинація", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні у Львівській обласній клінічній лікарні у вівторок, 15 січня, від ускладнень, спровокованих кору, померла 36-річна жінка.

До цього від ускладнень кору помер житель Рівненської області. Чоловікові було 49 років і у нього не було щеплення. Це вже другий смертельний випадок від кору в цьому році. У 2018 році від ускладнень кору померло 16 осіб.

РБК-Україна писало, що протягом 2018 року понад 54 тисяч українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій і Чернівецькій областях.