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В Грузии недалеко от Тбилиси произошло землетрясение

Тбилиси, Воскресенье 06 декабря 2020 04:58
В Грузии недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)
Автор: Артур Родивилов

Землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу вечером на юго-востоке Грузии, в 57 километрах от Тбилиси. Глубина подземных толчков достигала 12 км.

Об этом сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Сам эпицентр стихийного бедствия находился в 57 километрах от Тбилиси, в 15 км на запад от города Дманис, в деревне Мамышлари.

Информация о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступала.

Стоит отметить, что за пять дней до этого, 30 ноября в Грузии зафиксировали другое землетрясение.

Его очаг глубиной 10 км находился в 19 км к юго-западу от того же города Дманис, магнитуда в эпицентре достигала 4 баллов.

Напомним, ранее в октябре у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, в связи чем была объявлена угроза цунами.

В августе землетрясение магнитудой 6,8 обрушилось на остров Суматра в Индонезии.

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