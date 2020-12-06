В Грузии недалеко от Тбилиси произошло землетрясение

Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)

Землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу вечером на юго-востоке Грузии, в 57 километрах от Тбилиси. Глубина подземных толчков достигала 12 км.

Об этом сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Сам эпицентр стихийного бедствия находился в 57 километрах от Тбилиси, в 15 км на запад от города Дманис, в деревне Мамышлари.

Информация о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступала.

Стоит отметить, что за пять дней до этого, 30 ноября в Грузии зафиксировали другое землетрясение.

Его очаг глубиной 10 км находился в 19 км к юго-западу от того же города Дманис, магнитуда в эпицентре достигала 4 баллов.

Напомним, ранее в октябре у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, в связи чем была объявлена угроза цунами.

В августе землетрясение магнитудой 6,8 обрушилось на остров Суматра в Индонезии.