ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Грузії недалеко від Тбілісі стався землетрус

Тбілісі, Неділя 06 грудня 2020 04:58
У Грузії недалеко від Тбілісі стався землетрус
Фото: землетрус (vycherpno.ck.ua)
Автор: Артур Родивилов

Землетрус магнітудою 3 стався в суботу ввечері на південному сході Грузії, за 57 кілометрів від Тбілісі. Глибина підземних поштовхів досягала 12 км.

Про це повідомив Грузинський національний центр сейсмічного моніторингу.

Сам епіцентр стихійного лиха знаходився за 57 кілометрів від Тбілісі, в 15 км на захід від міста Дманіс, в селі Мамишларі.

Інформація про руйнування будівель і людські жертви не надходила.

Варто відзначити, що за п'ять днів до цього, 30 листопада в Грузії зафіксували інший землетрус.

Його епіцентр глибиною 10 км знаходився в 19 км на південний захід від міста Дманіс, магнітуда в епіцентрі досягала 4 балів.

Нагадаємо, раніше в жовтні біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 7,5 бала, у зв'язку з чим була оголошена загроза цунамі.

У серпні землетрус магнітудою 6,8 завалився на острів Суматра в Індонезії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Грузіяземлетрус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся