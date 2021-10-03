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У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну

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Тбілісі, Неділя 03 жовтня 2021 21:24
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Затриманий в Грузії Михайло Саакашвілі повернеться в Україну тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці. Грузинська влада висловила подив поверненням експрезидента в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Якщо він (Саакашвілі - ред.) хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить термін (у в'язниці - ред.) і зможе йти куди захоче", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу Imedi.

Гарібашвілі зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну. Він також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.

Зазначимо, Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів з держбюджету.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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