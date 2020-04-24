В Грузии начнут снимать карантинные ограничения с 27 апреля

Правительство Грузии приняло решение начать поэтапно снимать карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 27 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, каждые две недели правительство будет принимать решение относительно мер, при этом учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.

На первом этапе - с понедельника, 27 апреля в Грузии снимут запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси), начнут работу аграрные рынки открытого типа, в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.

При этом премьер-министр отметил, что всем жителям придется учитывать действующие рекомендации - по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок.

Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести - в случае ухудшения ситуации с вирусом.

Напомним, вчера парламент Грузии принял решение об ужесточении наказания за повторное нарушение карантинных мер. Так, за повторное нарушение чрезвычайного положения или карантина граждан ожидает лишение свободы сроком до шести лет.

Кроме того, в Грузии режим чрезвычайного положения продлили до 22 мая. Ранее введенный режим чрезвычайного положения должен был продлиться до 10 мая.

Добавим, что с 31 марта в Грузии запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков.