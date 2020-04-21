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В Грузии продлили режим чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 16:35
В Грузии продлили режим чрезвычайного положения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайное положение в стране продлили до 22 мая

В Грузии режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса будет продлен до 22 мая. Об этом сообщил советник премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани, передает "Грузия Online".

Ранее введенный режим чрезвычайного положения должен был продлиться до 10 мая.

"Правительство Грузии направило официальное обращение президенту Грузии о том, чтобы продлить чрезвычайное положение до 22 мая включительно", - заявил Чиковани.

Напомним, чрезвычайное положение Грузия ввела 21 марта. На тот момент было зафиксировано лишь 47 случаев заражения. Через неделю власти страны ужесточили карантин, объявив о введении комендантского часа, который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00 утра.

Кроме того, с 31 марта в Грузии запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков.

Ранее в Грузии закрыли на въезд и выезд четыре крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Также правительство страны продлило режим чрезвычайного положения. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля.

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