В Грузии начался протестный автопробег

В столице Грузии Тбилиси стартовал протестный автомобильный пробег с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, автоколонна стартовала с площади Первой Республики в центре Тбилиси в сторону здания Министерства внутренних дел на окраине города.

О проведении протестного автопробега было заявлено накануне организаторами протеста перед зданием МВД.

"К нам могут присоединиться все желающие. Если вы будете на улице, остановите машину и просигнальте. Покажем им, сколько нас в масштабах всей Грузии", - завил один из организаторов акции.

Также сегодня вечером в Тбилиси протестующие внось соберутся у здания парламента.

Отметим, в Грузии участники акции протестов требуют проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции 20 июня. Также люди требуют наказать сотрудников полиции, которые применяли силу на недавних митингах. В беспорядках 20-21 июня пострадали 240 человек, в том числе 80 правоохранителей.

Демонстранты планируют проводить митинги до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на фоне протестов в власти Грузии согласились на то, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.

Кроме того, в больницах Тбилиси остаются почти 30 пострадавших. Состояние здоровья большинства пострадавших, находящихся на стационарном лечении, в основном удовлетворительное.