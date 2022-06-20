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В Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции

Фото: в Грузии люди вышли на митинг с призывами к евроинтеграции (flickr by JRope)
Автор: Иван Носальский

Грузины массово вышли на митинг в поддержку вступления страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Митинг в Грузии проходит под слоганом "Домой в Европу". В нем принимают участие тысячи человек. Люди повыходили на улицы с флагами Грузии и Евросоюза.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к митингующим гражданам.

"Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным. Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной", - заявила она в своем обращении к грузинам.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Грузии необходимо политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС.

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ГрузияВступление в ЕС