У Грузії люди вийшли на мітинг з закликами до євроінтеграції

Грузини масово вийшли на мітинг для підтримки вступу країни до Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Мітинг у Грузії відбувається під слоганом "Додому до Європи". У ньому беруть участь тисячі людей. Вони повиходили на вулиці з прапорами Грузії та Євросоюзу.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до мітингувальників.
"Дуже важливо показати своє обличчя, і це обличчя має бути мирним. Я хочу попросити всіх зробити в ці дні все, що в наших силах, щоб представити себе гідною, європейською країною", - заявила вона у своєму зверненні до грузинів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія не рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Грузії.
За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляйєн, Грузії необхідно політично об'єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ та ЄС.
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