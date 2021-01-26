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В Грузии изменили условия въезда в страну: новые правила

Автор: РБК-Украина

С понедельника, 1 февраля, в Грузии будут действовать новые правила въезда в страну. Туристы должны будут предоставлять результаты COVID-теста.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает "Грузия Онлайн".

ПЦР-тест на коронавирус необходимо будет сделать за 72 часа до въезда на территорию Грузии.

Правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы от COVID, то есть прививались от коронавируса в два этапа.

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"Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - заявил Гамкрелидзе.

При этом правительство Грузии сейчас решает, нужно ли будет туристам сдавать повторный COVID-тест через несколько дней после приезда. Официально об єтом станет известно в ближайшие дни.

Напомним, с 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Правительство Грузии приостановило регулярное авиасообщение со всеми странами в марте 2020 года, после того, как была объявлена пандемия. Лета правительство разрешило возобновить регулярные авиаперелеты, однако позже запрет был продлен.

Кроме того, в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать по меньшей мере до 1 марта.

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