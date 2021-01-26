У Грузії змінили умови в'їзду в країну: нові правила

З понеділка, 1 лютого, в Грузії будуть діяти нові правила в'їзду в країну. Туристи повинні будуть надавати результати COVID-тесту.

Про це заявив голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Аміран Гамкрелідзе, передає "Грузія Онлайн".

ПЛР-тест на коронавірус необхідно буде зробити за 72 години до в'їзду на територію Грузії.

Правило не торкнеться тих людей, які повністю вакциновані від COVID, тобто прищеплювалися від коронавірусу у два етапи.

"Тим, хто повністю зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Інші особи, які приїжджають обов'язково повинні будуть представити ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин", - заявив Гамкрелідзе.

При цьому уряд Грузії зараз вирішує, чи потрібно буде здавати туристам повторний COVID-тест через кілька днів після приїзду. Офіційно про це стане відомо найближчими днями.

Нагадаємо, з 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення. Допуск польотів почнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Уряд Грузії призупинило регулярне авіасполучення з усіма країнами в березні 2020 року, після того, як була оголошена пандемія. Літа уряд дозволив відновити регулярні авіаперельоти, однак пізніше заборона була продовжена.

Крім того, у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона діятиме щонайменше до 1 березня.