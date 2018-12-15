У Грузії готуються до протестів у день інавгурації президента країни

Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

Саломе Зурабішвілі вже скасувала інавгураційні заходи в Тбілісі

В день інавгурації новообраного президента Грузії Саломе Зурабішвілі опозиція все одно акції протесту пройдуть в декількох містах країни. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылктй на "Грузия-Online".

Наголошується, що протести в Телаві, Кутаїсі, Зугдіді і Батумі у неділю, 16 грудня.

"Головна акція відбудеться завтра в Телаві, будемо висуватися з Тбілісі", - заявив член "Національного руху" опозиціонер Заал Удумашвілі.

Він анонсував "багатотисячну ходу", яким громадяни країни опротестують результати виборів президента.

"Влада забрала у громадян Грузії право вибору. Нас буде дуже багато, і ми дуже голосно донесемо голос до тієї влади, яка розтоптала конституційне право кожного громадянина на обрання президента Грузії. Завтра в Телаві варто відзначати призначення президента, а не обрання. 800 000 осіб сказали ні "Грузинській мрії", і вся Грузія побачила, в якій формі вони записали собі перемогу", - сказав Удумашвілі.

Додамо, що у новообраного президента Грузії Саломе Зурабішвілі заявили про скасування заходів, запланованих до інавгурації, які повинні були відбутися в Тбілісі. Причиною стала зміна, внесена в закон про інавгурацію, який 15 грудня 2018 в прискореному порядку видав президент. Також скасовано урочистий прийом в Цинандалі - він пройде в будівлі Телавського театру.

"Таким чином, 16 грудня Саломе Зурабішвілі не відвідає Пантеон на Мтацмінде, і Меморіал Героїв, де згідно зі старим правилом інавгурації, президент мав би побувати до принесення клятви" - повідомляє "Грузія-Online".

Зазначимо, інавгурація п'ятого президента Грузії відбудеться в Телаві в 15:00 в палаці царя Іраклія Другого.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не говорила про взаємодію з Росією. Також вона зазначила, що найближчим часом Грузія не зможе перейти до співпраці з Росією.