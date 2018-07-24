В Грузии в горах погиб украинский турист

Найдено тело туриста, заблудившегося на горе Тетнульд

Украинский турист погиб в горах Грузии, его тело было найдено на горе Тетнульд. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на информацию Службы по управлению чрезвычайными ситуациями государства.

В службе сообщили, что одного из украинских туристов спасатели все же смогли эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако операцию по спасению другого туриста пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий.

"Украинский турист, заблудившийся на горе Тетнульд в Местия, погиб", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что с 18 июля спасатели работали в круглосуточном режиме, однако добраться до места происшествия было невозможно из-за снегопада, тумана и сильного ветра. Они наблюдались в горах в течение пяти дней.

Операцию по спуску тела погибшего украинца восстановили 24 июля.

Напомним, в начале июля в Грузии обнаружили тела супругов-туристов, которые пропали 6 июля.

В марте РБК-Украина писало, что пострадавший в аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии гражданин Украины находится в реанимации, врачи оценивали состояние мужчины как стабильно тяжелое.