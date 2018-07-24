У Грузії у горах загинув український турист

Знайдено тіло туриста, який заблукав на горі Тетнульд

Український турист загинув у горах Грузії, його тіло було знайдено на горі Тетнульд. Про це повідомляє "Кавказький вузол", посилаючись на інформацію Служби з управління надзвичайними ситуаціями держави.

У службі поінформували, що одного з українських туристів рятувальники все ж змогли евакуювати з місця події 18 липня, однак операцію з порятунку іншого туриста довелося перервати через погіршення погодних умов.

"Український турист, який заблукав на горі Тетнульд у Местія, загинув", - зазначили у відомстві.

Підкреслюється, що з 18 липня рятувальники працювали в цілодобовому режимі, проте дістатися до місця події було неможливо через снігопад, туман і сильний вітер. Вони спостерігалися у горах протягом п'яти днів.

Операцію по спуску тіла загиблого українця відновили 24 липня.

Нагадаємо, на початку липня у Грузії виявили тіла подружжя туристів, яке пропало 6 липня.

У березні РБК-Україна писало, що постраждалий в аварії на гірськолижному курорті Гудаурі у Грузії громадянин України перебуває у реанімації, лікарі оцінювали стан чоловіка як стабільно важкий.