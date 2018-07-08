Двух туристов, пропавших в Грузии, обнаружили погибшими

Спасатели продолжают поиски 4-х летнего ребенка

В Грузии обнаружили тела супружеской пары, которая пропала в пятницу, 6 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Грузии.

Как сообщает ведомство, автомобиль туристов был найден в селе Цвери, там же обнаружили их личные вещи.

По информации полиции, согласно первоначальному обследованию, следов насилия на телах погибших не выявлено.

Отмечается, что поиски их 4-х летнего ребенка продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате кораблекрушения на Пхукете (Таиланд) погиб один и пропали без вести 53 китайских туриста.