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Интервью

Двух туристов, пропавших в Грузии, обнаружили погибшими

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 12:28
Фото: полиция Грузии (из открытых источников)
Фото: полиция Грузии (из открытых источников)

Спасатели продолжают поиски 4-х летнего ребенка

В Грузии обнаружили тела супружеской пары, которая пропала в пятницу, 6 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Грузии.

Как сообщает ведомство, автомобиль туристов был найден в селе Цвери, там же обнаружили их личные вещи.

По информации полиции, согласно первоначальному обследованию, следов насилия на телах погибших не выявлено.

Отмечается, что поиски их 4-х летнего ребенка продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате кораблекрушения на Пхукете (Таиланд) погиб один и пропали без вести 53 китайских туриста.

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Теги публикации: Грузия, туристы, погибли, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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