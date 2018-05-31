Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Грузии главный прокурор ушел в отставку из-за дела об убийстве подростков

НовостиПолитика    31.05.2018 - 20:38
Фото: Ираклий Шотадзе (Wikipedia)
Фото: Ираклий Шотадзе (Wikipedia)

Главный прокурор пообещал сделать все возможное, чтобы наказать преступников

В Грузии главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил об уходе с должности в связи с убийством двух подростков в Тбилиси в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Уверен, что процесс восстановления справедливости в нашей стране продолжится и дойдет до конца… Сегодня я покидаю свою должность и уверен, что правосудие по этому делу исполнится", - подчеркнул главный прокурор.

При этом Шотадзе пообещал сделать все возможное, чтобы наказать преступников.

Отметим, что убийство произошло 1 декабря 2017 года. Два подростка получили ножевые ранения в результате драки: один скончался на месте, а второй - в больнице на следующий день. 31 мая суд огласил приговор. Обвиняемыми по делу проходили два человека, которых признали виновными в умышленном убийстве одного потерпевшего. Однако виновных в убийстве второго подростка не нашли.

Так, решение суда вызвало массовые протесты. Издание "Тбилисская неделя" сообщало, что их инициатором стал отец одного из убитых Заза Саралидзе.

Напомним, ранее Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Данилюк не планирует подавать в отставку Власти Грузии переименовали Литву
Теги публикации: Грузия, отставка, прокурор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top