В Грузии главный прокурор ушел в отставку из-за дела об убийстве подростков

Главный прокурор пообещал сделать все возможное, чтобы наказать преступников

В Грузии главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил об уходе с должности в связи с убийством двух подростков в Тбилиси в декабре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Уверен, что процесс восстановления справедливости в нашей стране продолжится и дойдет до конца… Сегодня я покидаю свою должность и уверен, что правосудие по этому делу исполнится", - подчеркнул главный прокурор.

При этом Шотадзе пообещал сделать все возможное, чтобы наказать преступников.

Отметим, что убийство произошло 1 декабря 2017 года. Два подростка получили ножевые ранения в результате драки: один скончался на месте, а второй - в больнице на следующий день. 31 мая суд огласил приговор. Обвиняемыми по делу проходили два человека, которых признали виновными в умышленном убийстве одного потерпевшего. Однако виновных в убийстве второго подростка не нашли.

Так, решение суда вызвало массовые протесты. Издание "Тбилисская неделя" сообщало, что их инициатором стал отец одного из убитых Заза Саралидзе.

Напомним, ранее Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.