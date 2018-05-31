У Грузії головний прокурор пішов у відставку через справу про вбивство підлітків

Головний прокурор пообіцяв зробити все можливе, щоб покарати злочинців

У Грузії головний прокурор Іраклій Шотадзе заявив про відставку з посади у зв'язку з убивством двох підлітків у Тбілісі в грудні минулого року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Упевнений, що процес відновлення справедливості в нашій країні продовжиться і дійде до кінця... Сьогодні я покидаю свою посаду і впевнений, що правосуддя у цій справі здійсниться", - підкреслив головний прокурор.

При цьому Шотадзе пообіцяв зробити все можливе, щоб покарати злочинців.

Відзначимо, що вбивство сталося 1 грудня 2017 року. Два підлітка отримали ножові поранення у результаті бійки: один помер на місці, а другий - у лікарні на наступний день. 31 травня суд оголосив вирок. Обвинуваченими у справі проходили двоє людей, яких визнали винними в умисному вбивстві одного потерпілого. Однак винних у вбивстві другого підлітка не знайшли.

Так, рішення суду викликало масові протести. Видання "Тбіліський тиждень" повідомляє, що їх ініціатором став батько одного з убитих Заза Саралідзе.

Нагадаємо, раніше Грузія почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.