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У Грузії головний прокурор пішов у відставку через справу про вбивство підлітків

НовиниПолітика    31.05.2018 - 20:38
Фото: Іраклій Шотадзе (Wikipedia)
Фото: Іраклій Шотадзе (Wikipedia)

Головний прокурор пообіцяв зробити все можливе, щоб покарати злочинців

У Грузії головний прокурор Іраклій Шотадзе заявив про відставку з посади у зв'язку з убивством двох підлітків у Тбілісі в грудні минулого року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Упевнений, що процес відновлення справедливості в нашій країні продовжиться і дійде до кінця... Сьогодні я покидаю свою посаду і впевнений, що правосуддя у цій справі здійсниться", - підкреслив головний прокурор.

При цьому Шотадзе пообіцяв зробити все можливе, щоб покарати злочинців.

Відзначимо, що вбивство сталося 1 грудня 2017 року. Два підлітка отримали ножові поранення у результаті бійки: один помер на місці, а другий - у лікарні на наступний день. 31 травня суд оголосив вирок. Обвинуваченими у справі проходили двоє людей, яких визнали винними в умисному вбивстві одного потерпілого. Однак винних у вбивстві другого підлітка не знайшли.

Так, рішення суду викликало масові протести. Видання "Тбіліський тиждень" повідомляє, що їх ініціатором став батько одного з убитих Заза Саралідзе.

Нагадаємо, раніше Грузія почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

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Теги публікації: Грузія, отставка, прокурор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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