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Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

НовостиПолитика    29.05.2018 - 15:27
Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)
Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)

Причиной стало признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает "Грузия Online".

Как сообщается, по словам Дондуа, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

"Режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.

Также Дондуа подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Напомним, ранее стало известно, что 29 мая 2018 года, Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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Теги публикации: Южная Осетия, Грузия, Сирия, Абхазия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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