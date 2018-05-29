Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

Причиной стало признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает "Грузия Online".

Как сообщается, по словам Дондуа, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

"Режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.

Также Дондуа подчеркнул, что грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией.

Напомним, ранее стало известно, что 29 мая 2018 года, Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.