ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Грузии депутаты предложили отмечать День победы над фашизмом 8 мая

Новина українською →
Грузия, Понедельник 18 апреля 2022 06:44
В Грузии депутаты предложили отмечать День победы над фашизмом 8 мая Фото: флаг Грузии (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

В Грузии парламентская оппозиция предложила правящей команде отмечать День победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Несколько депутатов подготовили изменения в Трудовой кодекс, которые предполагают объявление 8 мая выходным днем.

"По установившейся советской традиции, Россия и постсоветские страны, в том числе и Грузия, после распада СССР отмечают День победы 9 мая. Исключением являются лишь Прибалтийские страны и Украина, где подобно Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и т.д.), эта дата отмечается 8 мая", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, что проект изменений в Трудовой кодекс будет представлен на заседании бюро сегодня, 18 апреля.

Напомним, в Литве депутаты хотят сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине.

Мы также писали о том, что Латвия выделила 100 тысяч евро для расследования военных преступлений российских солдат в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия день победы над нацизмом
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"