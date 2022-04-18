В Грузии депутаты предложили отмечать День победы над фашизмом 8 мая

В Грузии парламентская оппозиция предложила правящей команде отмечать День победы над фашизмом не 9 мая, а 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Несколько депутатов подготовили изменения в Трудовой кодекс, которые предполагают объявление 8 мая выходным днем.

"По установившейся советской традиции, Россия и постсоветские страны, в том числе и Грузия, после распада СССР отмечают День победы 9 мая. Исключением являются лишь Прибалтийские страны и Украина, где подобно Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и т.д.), эта дата отмечается 8 мая", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, что проект изменений в Трудовой кодекс будет представлен на заседании бюро сегодня, 18 апреля.