У Грузії депутати запропонували відзначати День перемоги над фашизмом 8 травня
У Грузії парламентська опозиція запропонувала правлячій команді відзначати День перемоги над фашизмом не 9 травня, а 8 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.
Кілька депутатів підготували зміни до Трудового кодексу, які передбачають оголошення 8 травня вихідним днем.
"За сталою радянською традицією, Росія і пострадянські країни, в тому числі і Грузія, після розпаду СРСР відзначають День перемоги 9 травня. Винятком є лише Прибалтійські країни і Україна, де подібно Великобританії, США і Європі (Франція, Німеччина, Чехія і т.д.), ця дата відзначається 8 травня", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Зазначимо, що проєкт змін до Трудового кодексу буде представлений на засіданні бюро сьогодні, 18 квітня.
Нагадаємо, у Литві депутати хочуть зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.
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