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У Грузії в лікарнях залишається більше 50 постраждалих у ході протестів

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 13:57
У Грузії в лікарнях залишається більше 50 постраждалих у ході протестів
Фото: протест у Грузії (з відкритих джерел)

Більшість постраждалих знаходяться у стабільному стані

У медичних закладах Тбілісі у суботу, 22 червня, залишається 52 постраждалих під час протестних рухів на проспекті Руставелі у центрі Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

У Міністерстві охорони здоров'я Грузії розповіли, що стан здоров'я більшості постраждалих залишається стабільним, деякі з них сьогодні мають покинути медичні установи.

Повідомляється, що у хірургічному відділенні клініки Інгороква знаходиться 9 пацієнтів, які були прооперовані. Лікарі заявили, що скоріш за все вже у понеділок, 24 червня, вони залишать медустанову.

Також 11 пацієнтів залишаються у "Нью-госпіталі". У клініці повідомили, що у жодного пацієнта немає травм, які можуть загрожувати життю. Ще 4 пацієнти знаходяться у лікарні Гудушаурі, де лікарі заявили, що потерпілих мають виписати до кінця дня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Тбілісі відновили рух після протестних акцій. В даний час перед будівлею парламенту немає учасників протестних акцій. Також на місці відсутні і правоохоронці.

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