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В Грузии автомобиль с туристами рухнул с обрыва

Автор: Наталья Скороход

В Грузии автомобиль рухнул с обрыва. В нем находились туристы из Москвы, их доставили в больницу с травмами.

Об этом сообщает Новости Грузия.

Известно, что авария с тремя российскими туристами произошла поздно вечером на Гомборском перевале. Кроссовер с россиянами следовал по автомобильной дороге, связывающей Тбилиси с городом Телави.

Согласно распространившейся информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль свалился с обрыва. Машина упала в овраг, в результате туристы получили травмы.

"С множественными травмами пострадавшие были доставлены в Телавскую реферальную больницу", - говорится в сообщении.

В больнице сообщили, что в результате аварии один пациент получил очень тяжелые травмы, его состояние критическое. Медики предполагают, что его придется транспортировать в профильную клинику Тбилиси.

Также известно, что на месте происшествия были мобилизованы полицейские и спасательные бригады. Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту ДТП.

Напомним, в Турции автобус с туристами попал в ДТП. Несколько человек получили травмы, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Египте также погибли туристы.

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