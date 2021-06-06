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У Грузії автомобіль з туристами впав з обриву

Автор: Наталья Скороход

У Грузії автомобіль впав з обриву. В ньому перебували турист з Москви, їх доставили в лікарню з травмами.

Про це повідомляє Новини Грузія.

Відомо, що аварія з трьома російськими туристами сталася пізно ввечері на Гомборському перевалі. Кросовер з росіянами слідував по автомобільній дорозі, що зв'язує Тбілісі з містом Телаві.

Згідно інформації, що поширилася, водій не впорався з керуванням, і автомобіль звалився з обриву. Машина впала в яр, в результаті туристи отримали травми.

"З множинними травмами постраждалі були доставлені в Телавську лікарню", - йдеться в повідомленні.

У лікарні повідомили, що в результаті аварії один пацієнт отримав дуже важкі травми, його стан критичний. Медики припускають, що його доведеться транспортувати в профільну клініку Тбілісі.

Також відомо, що на місці події були мобілізовані поліцейські та рятувальні бригади. Поліція Грузії порушила кримінальну справу за фактом ДТП.

Нагадаємо, у Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП. Кілька людей отримали травми, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії в Єгипті також загинули туристи.

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