У Грузії автомобіль з туристами впав з обриву

Відомо, що аварія з трьома російськими туристами сталася пізно ввечері на Гомборському перевалі. Кросовер з росіянами слідував по автомобільній дорозі, що зв'язує Тбілісі з містом Телаві.

Згідно інформації, що поширилася, водій не впорався з керуванням, і автомобіль звалився з обриву. Машина впала в яр, в результаті туристи отримали травми.

"З множинними травмами постраждалі були доставлені в Телавську лікарню", - йдеться в повідомленні.

У лікарні повідомили, що в результаті аварії один пацієнт отримав дуже важкі травми, його стан критичний. Медики припускають, що його доведеться транспортувати в профільну клініку Тбілісі.

Також відомо, що на місці події були мобілізовані поліцейські та рятувальні бригади. Поліція Грузії порушила кримінальну справу за фактом ДТП.