"Груз 200" ждет. УЗ просит российскую сторону забрать тела оккупантов
"Укрзализныця" просит российскую сторону забрать тела военных, которые погибли в ходе полномасштабного вторжения. Они уже несколько месяцев хранятся в рефрижераторных вагонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Укрзализныця" согласно нормам гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы это читаете. Ваш "груз 200" ждет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-рефрижератор с телами российских военных. На кадрах видны фрагменты формы, используемой армией Российской Федерации.
Украинская сторона неоднократно говорила о готовности передать сотни тел.
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