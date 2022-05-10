"Аль-Джазира" показала вагон с телами убитых российских военных
Катарский телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-рефрижератор с телами убитых российских военных. Сюжет был снят в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет "Аль-Джазира".
Как утверждается, в показанном вагоне находятся погибшие на войне против Украины российские военные. На кадрах видны фрагменты формы, которая используется армией России. Кроме того, показана этикетка бронежилета, произведенного в России.
По данным "Аль-Джазира", российская сторона до сих пор не востребовала останки своих военных.
Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли около 26 000 российских военных.
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