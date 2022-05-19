"Вантаж 200" чекає. УЗ просить російську сторону забрати тіла окупантів

Фото: російська сторона не забирає своїх загиблих в Україні (GettyImages)

"Укрзалізниця" просить російську сторону забрати тіла військових, які загинули в ході повномасштабного вторгнення. Вони вже кілька місяців зберігаються в рефрижераторних вагонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".