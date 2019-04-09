Группу подростков задержали по подозрению в подготовке крушения поезда "Интерсити+"

В Киевской области полиция задержана группа несовершеннолетних жителей Триполья, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, а также в подготовке крушения поезда "Интерсити+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что 8 апреля дежурная по станции Триполье-Днепровское обнаружила группу подростков возле остановки Щербанивка, которые забросали камнями электропоезд №6745 Киев-Мироновка. Работники военизированной охраны железной дороги немедленно выехали на место и по горячим следам задержали несовершеннолетнюю девушку.

Во время отработки прилегающей территории сотрудники полиции задержали группу из троих подростков 12, 16, 17 лет и двух девушек 15-летнего возраста. Установлено, что окна в поезде Киев-Мироновка разбили двое старших ребят, жители села Триполье. Сейчас, по данным полиции, обоснованно устанавливается их причастность к совершению 18 фактов правонарушений на железной дороге.

Кроме того, 24 марта 2019 года неизвестные лица на перегоне Озерный-Триполье-Днепровское разбили мачту со светофором и наложили ее на колею, по которой должен был через 15 минут проследовать поезд "Интерсити+" №738 Запорожье - Киев. Наложение было осуществлено таким образом, что замыкание рельсового круга не произошло, то есть проходной светофор горел зеленым цветом, а на табло поездного диспетчера перегоном отображался как свободный для движения поездов.

"Только благодаря своевременному реагированию неравнодушного гражданина, который сообщил о препятствии на пути дежурному по ближайшему переезду, удалось избежать катастрофы с большим количеством жертв", - говорят в УЗ, отмечая, что в совершении данного правонарушения также подозревают подростков. Следственные действия продолжаются.

Фото: место происшествия (uz.gov.ua)

РБК-Украина писало, что болельщики ФК "Карпаты" 6 апреля 2019 года испортили три вагона поезда № 120 сообщением Львов-Запорожье.

Они испортили оборудование 4-ого, 5-ого и 6-ого вагонов в поезде - разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов (всего 12 окон), выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одну зимнюю одеяло и три огнетушителя.